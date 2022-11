England: Liverpool-Eigner FSG prüft Verkauf

Liverpool-Zukunft in Gefahr? "Nichts wird billiger"

Teammanager Jürgen Klopp könnte beim FC Liverpool in Zukunft unter einem neuen Klub-Eigner arbeiten.

Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Tom Werner zieht die Fenway Sports Group (FSG) als Klub-Eigentümer einen Verkauf der Reds in Erwägung. „Wir prüfen einen Verkauf. Aber es gibt keine Eile, keinen Zeitrahmen für uns“, sagte Werner dem Boston Globe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Zuletzt hatte bereits The Athletic berichtet, dass die in den USA ansässige FSG „Angebote“ für den 19-maligen englischen Meister einholen will. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)