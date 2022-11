Deutscher Kickbox-Star Pascal Schroth will Revanche: Ein Genickbruch machte ihn bekannt

Es ist Zeit für Wiedergutmachung: Kickboxer Pascal Schroth will am Freitag eine Niederlage gegen den Brasilianer Thiago Teixeira vergessen machen.

Am Freitag steht der 29-Jährige in München beim WM-Kampf in der Klasse bis 72,5 Kilogramm im Mittelpunkt (Highlights am Sonntag ab 22.30 Uhr im TV auf SPORT1).