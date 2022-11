Spezialist gewinnt PLO-Meisterschaft

Der neue Deutsche Poker Meister in der Variante Pot Limit Omaha kommt aus Hamburg und heißt Grzegorz Derkowski. Der Norddeutsche gilt als absoluter PLO Spezialist und konnte auch bei der WSOP bereits mehrere Finaltische in seiner favorisierten Pokervariante erreichen.

Mit insgesamt 31 Teilnehmern ging es in Tag 2 des Events. 15 Plätze wurden bezahlt und der Min-Cash lag bei 2.164€. In der mehr als 2-stündigen Bubble-Phase schien es, als wenn die Shortstacks nicht verlieren konnten. Immer wieder doppelten sie auf. Letztendlich aber erwischte es den Türken Serkan Kuru. Danach ging es Schlag auf Schlag und schnell war der Final Table gefunden, bei dem es zunächst so aussah, als könne High Roller Harry Casagrande ein gewaltiges Wort um den Titel mitreden.