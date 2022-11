Sportwetten: Gastgeber Katar bei Eröffnungsspiel Außenseiter

Für den Sportwettenanbieter ist Katar mit einer Quote von 3,20 nur Außenseiter. Bei einem Sieg von Ecuador gibt es das 2,4-fache des Einsatzes zurück. Ein Unentschieden ist mit einer Quote von 3,10 notiert. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Im zweiten Spiel der Gruppe A geht der Senegal am Montag ohne seinen verletzten Superstar Sadio Mane mit einer Quote 6,00 als Außenseiter in die Partie gegen die Niederlande (Quote 1,60).