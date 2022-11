Neuendorf unterstreicht DFB-Opposition zur FIFA

Präsident Bernd Neuendorf hat kurz vor dem WM-Start die viel beachtete Opposition des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum äußerst umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino noch einmal unterstrichen. „Es gibt einige Dinge, die mich in letzter Zeit bei der FIFA irritiert und verstört haben“, sagte Neuendorf am Freitag: „Wir haben so entschieden, weil wir glauben, ein Zeichen setzen zu müssen.“