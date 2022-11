Neuendorf vor WM-Auftakt: "Werden sicherlich gewinnen"

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen positiven Auftakt erleben und das Spiel sicherlich gewinnen“, sagte der 61-Jährige am Freitag. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Fünf Tage vor dem Auftaktspiel in der Gruppe E gegen die Asiaten am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) nimmt Neuendorf die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick als „echte Einheit“ wahr, „der Spirit der Mannschaft ist gut“.

Deutschland hatte beim 1:0 (0:0) bei Underdog Oman am Mittwoch nicht überzeugen können. Neben Japan trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde in Katar außerdem auf Spanien (27. November/20 Uhr) und Costa Rica (1. Dezember/20 Uhr).