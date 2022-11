Formel 1: "Mick Schumacher: Was nun?" Pressestimmen zum Haas-Aus des deutschen Piloten

Italien

Marca : „Mick Schumacher: Was nun? Eine Möglichkeit wäre, bei Audi einzusteigen. Auch seine Landsleute haben sich dazu bereiterklärt, aber es ist ein langfristiges Projekt. Andere Möglichkeiten, wie die DTM, in der Ralfs Sohn David fährt, zieht er vorerst nicht in Betracht. Er weiß, dass ein Comeback schwieriger wird, wenn man zu weit von der Formel 1 entfernt ist.“

FAZ: „Schumachers Chance. Mick Schumacher wird in der kommenden Saison keine Rennen in der Formel 1 mehr fahren. Doch nun könnte er in einer anderen Funktion bei einem anderen Team etwas bekommen, was er bei Haas nicht hatte.“