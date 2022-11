Formel 1: Besondere Aktion! Langjähriger Rivale ehrt Vettel bei Abschiedsrennen

Anfang der Woche bezeichnete Vettel den Spanier im Formel-1-Podcast „Beyond the Grid“ als seinen härtesten Konkurrenten: „Wir hatten so enge Kämpfe am Ende der Meisterschaften, insbesondere sowohl 2010 als auch 2012.“

Alonso folgt auf Vettel bei Aston Martin

Es werde „seltsam“ sein, Vettel im nächsten Jahr nicht in der Startaufstellung zu haben, meinte Alonso. „Wir haben über die vergangenen 15 Jahre so viel miteinander geteilt. Manchmal haben wir um Weltmeistertitel gekämpft, manchmal um siebte Plätze bis zur Ziellinie, so wie letztens in Japan“, führte der 41-Jährige aus.