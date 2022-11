Frankfurts WM-Sensation Kolo Muani: Ein Tag, den er nie vergessen wird!

Am späten Dienstagabend erlebte die französische Nationalmannschaft kurz vor dem Start der Winter-Weltmeisterschaft einen Schockmoment.

In der Nacht auf Mittwoch um ein Uhr nahm Nationaltrainer Didier Deschamps SPORT1 -Informationen zufolge deshalb den Hörer in die Hand und informierte den Nkunku-Nachfolger. (NEWS: Alles Wichtige zur WM) .

In den Morgenstunden gegen sieben Uhr klingelte unerwartet das Smartphone in Tokio. Eintracht Frankfurt befindet sich dort aktuell auf Promotion-Tour. Für Randal Kolo Muani startete damit ein kurioser Tag, den er wohl nie wieder vergessen wird.

Eintracht-Stürmer Kolo Muani erlebt kuriosen Tag

Der SGE-Senkrechtstarter bekam die frohe Botschaft, dass er nach Doha reisen und am Turnier teilnehmen dürfe. Die Freude bei ihm und seiner Familie war naturgemäß sehr groß.

Nun musste alles blitzschnell gehen! Kolo Muani packte seinen Koffer und verließ die hessische Reisegruppe umgehend am zweiten Tag der Japan-Tour. Bei der Testspielniederlage (2:4) gegen die Urawa Red Diamonds befand sich der 23-Jährige bereits auf dem Weg zum Airport.

Hier verabschiedet sich Kolo Muani in Richtung WM

Wüste also statt Fernost! Gegen 22 Uhr am Mittwochabend - etwa 14 Uhr deutscher Zeit - hob der Flieger in Tokio ab.