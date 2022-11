WM 2022: Maximilian Arnold beklagt nach Nichtnominierung fehlende Lobby

Maximilian Arnold macht nach seiner Nichtberücksichtigung für die WM in Katar aus seinem Herzen weiter keine Mördergrube. Der Wolfsburger Mittelfeldspieler hat eine Vermutung.

Maximilian Arnold hat weiterhin schwer an seiner Nichtnominierung für die Weltmeisterschaft in Katar zu knabbern.

„Vielleicht liegt es in der Tat an der fehlenden Lobby“, sagte der 28-Jährige der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. „Vielleicht ist der VfL Wolfsburg nicht der richtige Verein, wenn es darum geht, in der Nationalmannschaft zu spielen. Vielleicht stehen andere Klubs mehr im Fokus.“