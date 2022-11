FC Bayern: Santiago Cañizares über Oliver Kahn - “Da gab es diesen Arsch”

„Da ist diese Geschichte, diese Episode in Mailand, die ich gerne ändern würde“, fing der 52-Jährige über seine 19 Jahre lange Profikarriere zu sprechen und fügte mit einem Augenzwinkern an: „Da gab es diesen Arsch Oliver Kahn, der uns nicht gewinnen lassen wollte. Das habe ich ihm auch einmal ins Gesicht gesagt“, so Cañizares.

Cañizares: „Silber ist nicht schlecht, aber wir waren so knapp davor“

Dabei gingen die Fledermäuse im Finale der Königsklasse früh in Führung, als Gaizka Mendieta bereits in der 3. Minute einen Handelfmeter verwandelte. Nur wenige Minuten später verpasste es Mehmet Scholl, für die Bayern vom Punkt auszugleichen.

„Ich hätte so gerne ein anderes Ende gesehen“, sagte der spanische Schlussmann: „Ich hätte so gerne gesehen, dass Valencia unsere Namen in Goldbuchstaben verewigt. Silber ist nicht schlecht, aber wir waren so knapp davor.“