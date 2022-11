Demichelis begeistert von River Plate: "ist das Bayern München von Südamerika"

Ex-Bayern Spieler Martin Demichelis wird neuer Coach bei River Plate in Argentinien. Jetzt zieht er einen überraschenden Vergleich zwischen seinem neuen Klub und dem deutschen Rekordmeister.

Bei seinem ersten Auftritt als neuer Chefcoach von River Plate hat Martin Demichelis seinen neuen Verein in den höchsten Tönen gelobt. Dabei scheute er auch den Vergleich mit dem großen FC Bayern München nicht.

Demichelis will Titel holen

Beim leidenschaftlichen Anhang aus der argentinischen Hauptstadt dürfte man diese Worte gerne hören. In der vergangen Spielzeit musste man dem Erzrivalen Boca Juniors die Meisterschaft überlassen.

Auf dem Weg zu neuen Titeln will Demichelis zudem einen schönen Spielstil pflegen. „In anderen Mannschaften konnte der Verteidiger den Zweikampf gewinnen und die Kugel danach wegschlagen. Bei River ist das anders. Die Bedeutung eines Passes muss also von Tag eins an im Vordergrund stehen“, erklärte der Ex-Profi seine fußballerischen Vorstellungen.