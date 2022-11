WM 2022: Hoeneß: „Das war jahrelang eine Mafia“

Auf einer Podiumsdiskussion in München verteidigt Uli Hoeneß die WM 2022 erneut. Der Bayern-Ehrenpräsident kritisiert die FIFA aber scharf.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist ein großer Befürworter der Weltmeisterschaft in Katar.

Auf einer Podiumsdiskussion im Münchner Gasteig regte sich der 70-Jährige am Mittwoch erneut über einseitige und heftige Attacken auf die WM-Gastgeber auf. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Was mich gestört hat, speziell in Deutschland: Wir sind die Weltmarktführer in Sachen Kritik und die größten Fast-Verächter dieser Fußball-WM. Es geht hier um ein wunderschönes Fußball-Ereignis. Es gibt dort in Katar Probleme, sie müssen mittelfristig gelöst werden. Aber wir lösen sie nicht, indem wir nicht dorthin fahren“, polterte Hoeneß.