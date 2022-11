Bayern-Juwel Tel: "Ich habe mich tierisch gefreut"

Er wurde bereits sieben Mal in der Bundesliga eingesetzt, vier Mal in der Champions League und ein Mal im DFB-Pokal. Wettbewerbsübergreifend erzielte er vier Treffer. Zudem glänzte er zuletzt bei seinem Debüt für die französische U19-Nationalmannschaft mit einem Dreierpack gegen Kasachstan .

Bayern-Juwel Tel bricht Rekorde

Nur zehn Tage später avancierte er in der Bundesliga beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) mit erst 17 Jahren und 136 Tagen zum jüngsten Akteur, der in der Startelf stand und zum jüngsten Torschützen der Münchner in der Bundesliga .

„Ich habe definitiv noch viel zu lernen, aber in diesen Wochen bin ich im technischen, sowie im taktischen Bereich unheimlich weitergekommen, erwachsener. Wenn man tagtäglich mit solchen hochkarätigen Spielern mittrainiert, dann entwickelt man sich viel schneller. Von all diesen großen Namen kann ich nur profitieren“, schwärmt der Franzose. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Hätte auch Champions-League-Endspiel sein können“

Tel schätzt auch besonders die Mentalität in der bayrischen Landeshauptstadt. „Sie ist fantastisch“, frohlockt der junge Franzose: „Man hat bei der Arbeit mit meinen Mitspielern keineswegs das Gefühl, dass der Klub in den letzten 10 Jahren jedes Jahr Deutscher Meister wurde, weil die Mannschaft nach wie vor gierig und hungrig ist. Das ist schon sehr beeindruckend, keine Sekunde sehe ich irgendeinen Spieler, der irgendwie nachlässt.“

Nach seinem spektakulären Debüt gegen Kasachstan steht in der Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Sommer am Samstag das Duell mit Island an, ehe es am Dienstag noch gegen Schottland geht. Im Anschluss wolle er Kraft tanken, um zum Trainingsauftakt der Bayern am 3. Januar richtig Gas geben zu können.