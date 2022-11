Anzeige

WM 2022: DFB-Stars schwärmen von Niclas Füllkrug - Startelf-Einsatz gegen Japan? DFB-Stars schwärmen von Füllkrug

"Nicht viel Zeit zum Nachdenken" - so erlebte Füllkrug seine Nominierung

Patrick Berger, Niclas Löwendorf

Nach seinem Treffer bei der WM-Generalprobe gegen den Oman ist Niclas Füllkrug beim DFB-Team in aller Munde. Winkt zum Auftakt gegen Japan nun sogar ein Platz in der Startelf für den Stürmer?

Erstes Spiel, erstes Tor!

Für Niclas Füllkrug hätte die WM-Generalprobe gegen den Oman kaum besser laufen können. Direkt nach seiner Einwechslung betrieb der DFB-Neuling Eigenwerbung, erarbeitete sich zahlreiche Chancen und wendete letztlich die Blamage gegen den Weltranglisten-75. gerade noch ab.

In der 80. Minute brachte der Mittelstürmer von Werder Bremen mit seinem Treffer den 1:0-Rumpelsieg über die Wüstenkicker unter Dach und Fach. Von SPORT1 gab es die Note 2, womit er bester Deutscher an einem zähen Mittwochabend war. (Einzelkritik gegen den Oman)

Flick voll des Lobes für Füllkrug

Hat sich Füllkrug damit in die Startelf für das WM-Auftaktspiel gegen Japan am kommenden Mittwoch (14 Uhr MEZ im LIVETICKER) geschossen? „Er hat sich das Tor verdient, weil er auch zwei, drei andere Abschlüsse hatte“, meinte Bundestrainer Hansi Flick anerkennend. „Man hat schon auf dem Platz gespürt, dass vorne eine Präsenz ist.“

Das sah auch Jonas Hofmann so: „Wir haben viele Flanken geschlagen, was eigentlich nicht in unserem Repertoire ist. Aber das muss man dann auch machen, wenn man so einen Stürmer vorne drin hat.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Der Gladbach-Profi schwärmt, wie auch die anderen Kollegen, schon vom Debütanten. „Es freut mich, dass er sofort trifft und das Spiel entscheidet“, meint Hofmann. „Ich habe Hansi schon gesagt: Er gibt uns etwas, dass wir vorher nicht hatten, ist ein echter Box-Stürmer.“

Neuer: „Er wird noch wichtig für uns“

Und Kapitän Manuel Neuer findet: „Er ist ein wichtiger Spieler für uns, gerade in der Box. Er hat das Gefühl im Zentrum und wird noch wichtig für uns.“

Wie tickt Box-Stürmer Füllkrug eigentlich privat?

Von der U18 bis zur U20 kickte er bei den DFB-Junioren und kennt aus dieser Zeit von 2010 bis 2012 noch Antonio Rüdiger und Christian Günter. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Der gebürtige Hannoveraner, der in der Jugend bei Werder groß wurde, ist verheiratet mit seiner Jugendliebe Lisa, die er schon seit der Grundschule in Ricklingen kennt. Mit der gemeinsamen Tochter, die 2019 geboren wurde, lief Füllkrug kürzlich erst gegen Schalke ein.

Lieber „Fülle“ als „Lücke“

Sein Markenzeichen ist die markante Zahnlücke, weshalb er von Ex-Werder-Kollege Marko Arnautovic (jetzt Bologna) einst den Spitznamen „Lücke“ verpasst bekam. Er selbst will aber lieber „Fülle“ genannt werden. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Nach Toren jubelt der 29-Jährige gerne mit angespanntem Bizeps. Hintergrund: Der Angreifer ist ein großer Freund des Kraftraums und pumpt gerne. Die Zeit im „Gym“ hat ihm auch während schweren Verletzungen geholfen, um auf andere Gedanken zu kommen.

Das Kicken liegt bei den Füllkrugs offensichtlich in den Genen: Opa Gerd spielte früher für Arminia Hannover in der 2. Liga, Schwester Anna-Lena stürmt zurzeit bei den Frauen von Hannover 96 und knipst dort auch regelmäßig. Die Geschwister wurden 2018 zu Hannovers Sportler des Jahres gewählt.

Was viele Fußball-Fans wohl nicht mehr auf dem Schirm haben: In der Hinrunde der vergangenen Saison stand Füllkrug kurz vor einem Rauswurf. Nach einem Kabinen-Zoff mit Lizenzspielerchef Clemens Fritz nach einer 0:3-Pleite in Darmstadt wurde der zwischenzeitlich neun Spiele torlose Angreifer suspendiert und vom Teamtraining ausgeschlossen.

Intern wurde an der Weser damals sogar mit dem Gedanken gespielt, den Stürmer im Winter abzugeben. Der Trainerwechsel von Markus Anfang zu Ole Werner brachte die Wende – und Füllkrug am Ende in die Nationalmannschaft.

Werder-Stürmer profitiert von bitteren Ausfällen

Nach den Ausfällen von Timo Werner und Lukas Nmecha ist „Fülle“ vorige Woche mit der Empfehlung von zehn Bundesliga-Toren für die WM berufen worden.

Anders als etwa Kai Havertz, Serge Gnabry oder Thomas Müller, die alle keine echten Mittelstürmer sind, bringt der 1,89-Meter-Mann eine gewisse körperliche Note und Wucht in das deutsche Angriffsspiel.

„Ich bin froh, dass ich dem Team helfen konnte, um das Spiel zu gewinnen“, sagte er selbst nach Schlusspfiff ganz bescheiden. „Aber man muss das auch realistisch einschätzen. Jetzt geht es um alles in den nächsten Spielen. Da wollen wir erfolgreich sein.“ Schon in sechs Tagen gegen Japan.

Allzu viel Aufschluss über den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft konnte der Oman-Kick, bei dem Flick viele Stars schonte und rotierte, nicht bringen. Seine Gedanken über die erste Startelf hätten sich nach dem 1:0-Sieg im Härtetest „nicht groß verändert“.

Klingt eher nach Bankplatz zunächst für Füllkrug. Das Zeug zum WM-Helden hat dieser sympathische Typ trotzdem.