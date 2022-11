Basketball: Niederlagen für Alba und Bayern in der EuroLeague

In der heimischen Arena gerieten die Münchner um die Nationalspieler Niels Giffey, Andreas Obst und Nick Weiler-Babb gleich in Rückstand, der zum Ende des ersten Viertels 16 Punkte betrug. Auch wenn es dem deutschen Vizemeister immer wieder gelang, sich heranzuarbeiten, reichte es am Ende nicht. (DATEN: Die Tabelle der EuroLeague)

Am Wochenende stehen für beide Mannschaften die nächsten Spiele in der Bundesliga an. Die Bayern sind am Samstag bei Syntainics MBC Weißenfels zu Gast (18 Uhr), Alba empfängt am Sonntag die MHP Riesen Ludwigsburg (18 Uhr/beide MagentaSport).