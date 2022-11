Brasilien: Bislang keine Verhandlungen über Tite-Nachfolge

Tite hatte im Februar überraschend erklärt, nach der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) seinen Job bei der Selecao aufzugeben. Der 61-Jährige ist seit 2016, als er das Amt vom früheren Stuttgarter Bundesligaprofi Carlos Dunga übernahm, Trainer der Brasilianer. Seine beeindruckende Bilanz seitdem: 57 Siege, 15 Unentschieden und nur fünf Niederlagen. 2019 führte er seine Auswahl in der Heimat zum Sieg bei der Copa America.

In Katar gehören die Brasilianer zum engsten Favoritenkreis. In der Gruppe G treffen sie auf Serbien (24. November), die Schweiz (28. November) und Kamerun (2. Dezember). 2018 in Russland war Tite mit der Selecao im Viertelfinale gegen Belgien ausgeschieden.