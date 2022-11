WM 2022: Ohne Ronaldo - Portugal fertigt Nigeria ab

Auch ohne Superstar Cristiano Ronaldo hat sich Portugals Nationalmannschaft am Donnerstag in WM-Form präsentiert.

Ronaldos Rundumschlag sorgt für Aufsehen und Unmut

Ronaldo hatte zuletzt abseits des Platzes für Aufmerksamkeit gesorgt, in der Sendung „Piers Morgan Uncensored“ rechnete er öffentlich mit United ab . Die in England fehlende Spielzeit bekam er nun zunächst auch bei der Nationalmannschaft nicht, schon im Training am Mittwoch bremste ihn sein Magen aus.

Portugal startet am kommenden Donnerstag (24. November) gegen Ghana in die WM. In der Gruppe H werden Ronaldo und Co. zudem von Südkorea und Uruguay gefordert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)