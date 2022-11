Wer überträgt die Fußball WM 2022? ARD, ZDF, MagentaTV mit Experten wie Ballack & Schweinsteiger

ARD, ZDF und MagentaTV übertragen die Partien bei der Weltmeisterschaft in Katar. An Bord sind auch insgesamt 20 Experten, darunter Michael Ballack und Bastian Schweinsteiger.

Daten sammeln, Fakten checken, nach Besonderheiten suchen - und dieser so umstrittene Weltmeisterschaft stets mit einem kritischen Blick begegnen. Als Expertin der ARD begleitet Almuth Schult die Endrunde in Katar, und sie ist sich der Komplexität dieser Herausforderung bewusst.

Schweinsteiger und Khedira bei ARD an Bord

ZDF zeigt Deutschland gegen Spanien

Dies gilt auch für das Eröffnungsspiel am Sonntag (17 Uhr MEZ) zwischen Gastgeber Katar und Ecuador, das vom ZDF übertragen wird. Dort wird Bela Rethy kommentieren, der nach der WM in den Ruhestand geht. Für MagentaTV ist Wolff-Christoph Fuss im Einsatz.

Die ARD steigt dagegen „erst“ am 23. November ein - dann aber direkt mit dem ersten Gruppenspiel deutschen Mannschaft gegen Japan (14 Uhr). Die ARD zeigt überdies das Duell der Deutschen mit Costa Rica am 1. Dezember (20 Uhr), im ZDF ist am 27. November (20 Uhr) das Spiel gegen Spanien zu sehen. Das Finale am 18. Dezember (16 Uhr) zeigt die ARD.