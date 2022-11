„Fußball stiftet Zukunft“ vergibt Preis im Breitensport

Das Netzwerk „Fußball stiftet Zukunft“ hat erstmals seinen Zukunftspreis verliehen und damit Vereine aus dem Breitensport für innovatives Engagement ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert und gingen an fünf Klubs, die „lokale, soziale, und ökologische Lösungen möglich gemacht haben“. Sie wurden am Donnerstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vergeben.