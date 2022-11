WM 2022: Ex-VfB-Star verpasst die WM - Angel Correa für verletzten Nicolás González nachnominiert

Wie der Verband am Donnerstagabend bekannt gab, zog sich der ehemalige Stuttgarter im Training eine Muskelverletzung zu und wird nicht an der Endrunde teilnehmen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Die Mannschaft um Altstar Lionel Messi trifft in Katar zunächst am Dienstag auf Saudi-Arabien (11.00 Uhr/MagentaTV). Danach geht es in der Gruppe C gegen Mexiko (26. November) und Polen (30. November). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)