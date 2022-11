WM-Aus! Keine Hoffnung mehr bei Sadio Mané

Die Hoffnung des Senegals war umsonst: Sadio Mané wird bei der WM in Katar kein Spiel bestreiten und muss sogar operiert werden.

Jetzt ist es offiziell: Wie Senegals Teamarzt Teamarzt Manuel Afonso auf einer Pressekonferenz bestätigte, wird Sadio Mané für die gesamte WM in Katar definitiv ausfallen.

Der senegalesische Fußballverband twitterte eine entsprechende Meldung am frühen Donnerstagabend. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Ein MRT habe am Donnerstag ergeben, dass „die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben“, wird Afonso in der Mitteilung zitiert.