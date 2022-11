Anzeige

WWE vor Mega-WrestleMania mit The Rock, Austin, Cena und CM Punk? WWE-Megashow mit Rock, Cena, Austin?

Sensations-Comeback! Hier rollt Ikone Austin zurück zu WWE

Martin Hoffmann

Wird WrestleMania 39 in Los Angeles die am prominentesten besetzte aller Zeiten. Neben The Rock sind mittlerweile auch Steve Austin, John Cena und CM Punk im Gespräch.

Hulk Hogan gegen Andre the Giant, Stone Cold Steve Austin gegen The Rock, The Rock gegen John Cena, Brock Lesnar gegen Roman Reigns.

Die Geschichte der WWE-Megashow WrestleMania ist voller legendärer und prominent besetzter „Big Matches“ - wird die kommende alle übertreffen?

Die Gerüchteküche um WrestleMania 39 am 1. und 2. April 2023 ist zuletzt heiß aufgeflammt. Und es zeichnet sich ein Szenario ab, in dem der Riesenevent im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles die Bühne für gleich mehrere Reihe gewaltiger Ring-Comebacks von Topstars aus mehreren Generationen wird.

Eine Ring-Rückkehr des zum Hollywood-Helden aufgestiegenen Dwayne „The Rock“ Johnson als Gegner für WWE Universal Champion Roman Reigns deutet sich bereits seit längerem an. Nun konkretisieren sich auch mögliche Ring-Comebacks der alten Rivalen Cena und Austin. Und auch die Spekulationen über eine Rückkehr des bei Konkurrent AEW in Ungnade gefallenen CM Punk werden lauter.

Stone Cold Steve Austin vor erneutem Match

Das Thema, das in den vergangenen am heißesten wurde, war „Stone Cold“ Steve Austin - der in diesem Jahr bei WrestleMania 38 eine umjubelte Sensations-Rückkehr gegen Kevin Owens feierte.

Das einstige Aushängeschild der „Attitude Era“ um die Jahrtausendwende könnte im kommenden Frühjahr daran anknüpfen. Er soll laut übereinstimmenden Medienberichten ein entsprechendes Angebot der neuen WWE-Führung mit dem alten Weggefährten „Triple H“ Paul Levesque vorliegen haben.

Die Meldungen tauchten zeitgleich zu Trainingsvideos des mittlerweile 57-Jährigen auf, in denen sich die „Texas Rattlesnake“ topfit präsentierte - und das Raunen anheizte.

John Cena? Logan Paul hinterlegt Wunsch bei Triple H

Aktiv ins Gespräch wurde in diesen Tagen auch der zuletzt beim SummerSlam im vergangenen Jahr aktive John Cena.

Der kommerziell erfolgreichste WWE-Star nach der Ära Austin / Rock wurde von Logan Paul als Wunschgegner für das L.A.-Spektakel genannt. YouTube-Phänomen Paul - der WWE-Fans jüngst mit seinem beeindruckend starken Titelmatch gegen Reigns bei Crown Jewel in Saudi-Arabien verblüffte - berichtete gar, dass er Triple H schon eine „Textnachricht“ zu dem Thema geschickt hätte.

Dass Cena in seiner Wahlheimat Hollywood - in die er The Rock mit Erfolg gefolgt ist - wieder für WWE am Start sein wird, ist in jedem Fall naheliegend. In diesem Jahr gab es mehrere Andeutungen eines Matches gegen den aufstrebenden Austin Theory, aber auch als möglicher Gegner Austins wird der 45-Jährige nun gehandelt.

Spekulationen um CM Punk werden lauter

Ein weiteres Gedankenspiel, das in dieser Woche der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio skizzierte: WWE könnte auch CM Punk gegen Austin ins Rennen schicken, sollte der sich nach seinem Skandal-Abgang bei AEW zu einer WWE-Rückkehr entschließen.

Der als gut informiert bekannte Meltzer brachte Punk so offensiv als Austin-Gegner ins Spiel, dass Co-Moderator Bryan Alvarez überrascht die Frage stellte: „Weißt du da mehr als wir?“

Meltzer verneinte, verwies aber auf seine Einschätzung, dass Punk vs. Austin das größte „Money Match“ für Austin wäre. Wenn Punk nach seinem Trizepsriss rechtzeitig fit wird, wenn seine Auflösungsvereinbarung mit AEW ein rechtzeitiges WWE-Comeback erlaubt - und er dort auch aufgenommen wird.

Mit Blick auf dieses Thema meldete Meltzer, dass es innerhalb von WWE definitiv interne Widerstände gegen Punk gebe - mehrere Kreativteammitglieder fürchteten mit Punk für WWE ähnliche Probleme wie für AEW. Letztlich aber hänge die Entscheidung an Levesque und dem Führungsduo Stephanie McMahon und Nick Khan. Und für die könnte der mit Punk zu erwartende, geldwerte Aufmerksamkeitsschub den Ausschlag geben.

Punk absolvierte vor kurzem seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem AEW-Eklat - als Kommentator eines MMA-Events und in bester Laune.

Wird The Rock vs. Roman Reigns Wirklichkeit?

Im Zentrum der Planungen von WWE scheint derweil weiter das Generationenduell zwischen Roman Reigns und Dwayne Johnson zu stehen, über das mittlerweile seit mehreren Jahren spekuliert wird - und das in L.A. Wirklichkeit werden könnte.

Der 50 Jahre alte Johnson - dessen letztes vollwertiges Match das gegen Cena 2013 war - wird immer wieder auf die Gerüchte angesprochen, er wies sie nie zurück. Er deutete im Gegenteil mehrfach an, dass er den Anspruch seines „Blutsbruders“ Reigns im gemeinsamen Familienclan der „Head of the Table“ zu sein, in Zweifel ziehe.

Sogar in der von ihm produzierten, autobiografischen TV-Serie „Young Rock“ wurde ein Hinweis eingestreut, als in einer Folge der junge Reigns als Figur auftauchte und ihm der Wunsch nach einem späteren WrestleMania-Match mit The Rock in den Mund gelegt wurde.

Sollte nichts dazwischen kommen, könnte die mittlerweile über 800 Tage lange Titelregentschaft Reigns‘ in L.A. bald wirklich in einem Duell mit The Rock gipfeln - und wie es aussieht, ist das nur einer von vielen ungeahnten Highlights des Events.

