WM 2022: "Bekloppte Idee" - Habeck ledert gegen Katar-WM

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnet die WM in Katar als „bekloppte Idee“. Sein Interesse am WM-Turnier sei minimal.

Mit unmissverständlichen Aussagen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sein Unverständnis über die am Sonntag beginnende WM in Katar zum Ausdruck gebracht. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Die Idee, die Fußball-Weltmeisterschaft bei wie viel Grad in Katar abzuhalten, ist einfach eine bekloppte Idee schon immer gewesen und kann eigentlich nicht anders als durch Korruption erklärt werden“, sagte der Grünen-Politiker auf einem Handelskongress in Berlin.

Erst später habe er erfahren, dass „noch andere Kräfte“ am Werk gewesen seien. „Die Katarer haben keine Geschenke an Wahlmänner gemacht, sondern an deren Heimatländer. Dann sprach man immer von Geld - doch vom Geld weiß ich nichts“, so Blatter.