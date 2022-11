Österreichische Fußball-Legende Gerhard Rodax gestorben

Gerhard Rodax (l.) in einem Länderspiel gegen Rumänien © Imago

Der 57 Jahre alte Niederösterreicher ist am Mittwoch auf der Südbahnstrecke von einem Zug erfasst worden, wie die APA am Donnerstag bestätigt hat.

Rodax absolvierte 246 Bundesliga-Spiele für Admira Wacker und Rapid Wien. In der Saison 1989/90 wurde er mit 35 Treffern Torschützenkönig und Österreichs Fußballer des Jahres 1989.

Wegen seiner Schnelligkeit wurde Rodax „blonde Rakete“ genannt und sorgte auch außerhalb seiner Heimat für Schlagzeilen. Im Länderspiel am 28. März 1990 gegen Spanien schoss der Mittelstürmer nach einem 0:2-Rückstand kurz vor Schluss den 3:2-Siegtreffer für Team Austria.

„Du wirst immer in unseren Herzen sein“

Zudem nahm der 20-fache Nationalspieler an der WM 1990 in Italien teil, wo er beim 2:1-Sieg in der Vorrunde gegen die USA traf, und anschließend zu Atlético Madrid wechselte.