FIFA 23: Auftakt der Virtual Bundesliga ohne Anders Vejrgang - Meister Leipzig startet furios

Für RB Leipzig beginnt die neue Spielzeit so wie die alte geendet hat. Der amtierende Champion der Virtual Bundesliga steht nach Siegen gegen Nürnberg (2:0/5:3) und Jahn Regensburg (2:1/4:1) bereits nach dem ersten Doppelspieltag wieder an der Spitze der Süd-Ost-Division.

Aufgrund des neuen Reglements konnten die Roten Bullen bereits nach vier Erfolgen in Serie die maximale Punkteausbeute verbuchen. Dank des besseren Torverhältnisses sicherten sich die Sachsen zudem den Platz an der Sonne – und das Ganze sogar ohne die Mithilfe von FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang!

Auf Titelverteidiger folgt Newcomer

Beim 0:2 aus Sicht der Franken gab es am Ende mehr oder weniger erwartbar auch nichts zu holen. Im Gegensatz zur Partie gegen Stuttgart, in der die beiden ebenfalls im 2v2 das Nachsehen hatten, konnten die Profis des Glubbs das Ruder gegen den Top-Favoriten im Anschluss nicht mehr herumreißen. Ein Einstand nach Maß beim Start der Mission Titelverteidigung.

An Spieltag zwei trafen die Sachsen im Featured Match der VBL-Übertragung auf den SSV Jahn Regensburg, die nach dem vorletzten Platz in der abgelaufenen Saison in diesem Jahr länger um die Playoff-Teilnahme kämpfen wollen. Nach dem Erfolg gegen den bayrischen Konkurrenten aus Augsburg an Matchday eins sind die Regensburger ebenfalls mit einem positiven Gefühl gestartet.