WM 2022: Boykott? Die Fans haben die Wahl - Kommentar von Julian Meißner

In wenigen Tagen startet die Weltmeisterschaft in Katar. Für die Medien steht ein Boykott nicht zur Debatte. Auch für SPORT1 ist Wegschauen keine Option. Ein Kommentar.

Schlauer sein werden wir heute in einer Woche.

Wer schaut hin, wer schaut weg? Wie viele Millionen setzen sich um 14 Uhr europäischer Zeit an einem kalten Mittwoch vor den Bildschirm, um sich das Auftaktspiel der DFB-Elf in Katar gegen Japan anzuschauen?

Wegschauen ist keine Option

SPORT1 hat drei Reporter in die Wüste geschickt, um sich ein eigenes Bild zu machen und die dringend nötigen Informationen zu transportieren. Von den politischen, humanitären und sozialen Bedingungen, da muss man realistisch sein, nur in eingeschränktem Maße. Die Fassade der Glitzerwelt am Golf ist für die Endrunde auf Hochglanz poliert.