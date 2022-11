NFL bestätigt: Vier Deutschland-Spiele bis 2025 - München und Frankfurt als Austragungsort

Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden war ein echter Erfolg. Für die Zukunft kündigt die NFL noch mehr Spiele in Deutschland an.

Die NFL will bis zum Jahr 2025 mindestens drei weitere Spiele in Deutschland austragen. Das gab die Liga am Donnerstag in einer Pressemitteilung offiziell bekannt und bestätigte damit Medienberichte aus der vergangenen Woche . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Von den insgesamt vier Spielen in Deutschland sollen jeweils zwei in München und Frankfurt ausgetragen werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

NFL hebt Erfolg des Spiels in München hervor

In der Ankündigung hob die NFL den Erfolg des Matches am letzten Wochenende hervor. Am 13. November hatte in der Münchner Allianz Arena das erste offizielle NFL-Spiel in Deutschland stattgefunden.