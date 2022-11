WM 2022: Zu heiß - Wales verlegt Training in den Nachmittag

Die walisische Nationalmannschaft verschiebt am Donnerstag ihre geplante Einheit auf den Nachmittag. Die Gründe.

Die walisische Nationalmannschaft hat am Donnerstag angesichts von Temperaturen von mehr als 30 Grad in Katar ihre für 13.30 Uhr geplante Einheit auf 16.00 Uhr gelegt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Wales bestreitet seine WM-Spiele gegen die USA am Montag und gegen England am 29. November jeweils um 22.00 Uhr Ortszeit, die Partie gegen den Iran am Freitag beginnt dagegen um 13.00 Uhr. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)