Bundesliga: DFL-Versammlung - Bremer Antrag abgeschmettert

Die Lizenzierungsauflagen für den deutschen Profifußball werden nicht schon wieder gelockert. Bundesligist Werder Bremen ist nach SID-Informationen bei der Versammlung der 36 Klubs aus der 1. und der 2. Liga am Donnerstag in Frankfurt/Main mit einem entsprechenden Antrag gescheitert.

Konkret ging es um die Vorgaben für Vereine mit negativem Eigenkapital zum Stichtag 30. Juni 2021. Für sie galt mit Blick auf die Lizenzierung für die derzeitige Saison, dass sie in keiner der beiden folgenden Halbjahresbilanzen diesen negativen Eigenkapitalwert deutlich verschlechtern dürfen.

Werder hatte durch Spielerverkäufe im Sommer 2021 seine wirtschaftliche Situation deutlich verbessert, diese aber aufgrund von Prämienzahlungen in der Rückrunde 2021/22 wieder verschlechtert. Obwohl die Hanseaten in der Gesamtbetrachtung der vergangenen Spielzeit also einen Gewinn einfahren konnten, haben sie gegen die Auflagen verstoßen.