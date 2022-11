WM 2022: Fan-Eklat im argentinischen TV - üble Gesänge gegen Mbappé und Frankreich

Argentinische Fans stimmen live im TV einen rassistischen und homophoben Gesang gegen Kylian Mbappé und Frankreich an. Zum Teil werden sie in der Heimat noch als „kreativ“ verteidigt.

Homophobe und rassistische Spottgesänge gegen Kylian Mbappé und die französische Nationalmannschaft live im TV: Eine Gruppe junger argentinischer Fans hat vor der WM in Katar für Wirbel und Empörung gesorgt.

Argentinische Fans mit rassistisch-homophobem Gesang

„Sie spielen für Frankreich, aber sind alle aus Angola“, hieß es in dem Gesang, der das rassistische Klischee bediente, dass die dunkelhäutigen Spieler keine „richtigen“ Franzosen seien. Tatsächlich stammt nur Eduardo Camavinga aus Angola, er wanderte mit zwei Jahren nach Frankreich aus.

In einem anderen Ausschnitt des geteilten Bildschirms war zu sehen, wie der Studiomoderator - pikiert oder gespielt pikiert - einem seiner Gäste die Ohren zuhielt.

Reaktion fällt nicht einhellig aus

Der Clip verbreitete sich zigtausendfach in den sozialen Medien und stieß auf viel Ärger - was aber speziell in Argentinien nicht die einhellige Reaktion war. Ein Journalist der großen Zeitung Clarin erkannte kein Problem und verteidigte die Fans mit den Worten: „Seien wir ehrlich: Die Jungs sind kreativ.“ Im „Fußballkontext“ könne man doch darüber lachen.