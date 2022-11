WM 2022: Kevin-Prince Boateng wird WM-Kolumnist für SPORT1

SPORT1 berichtet in den kommenden Wochen ausführlich über die Weltmeisterschaft in Katar. Zentrales Format ist der „WM Doppelpass“, außerdem gibt es eine regelmäßige WM-Kolumne von Kevin-Prince Boateng.

Erstmals eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter und in einem arabischen Land: Die WM 2022 ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, SPORT1 wird das größte Sportereignis daher umfangreich begleiten und auch über Hintergründe zum Turnier, über das weltweit diskutiert wird, berichten.

Zentrales Format ist dabei der „WM Doppelpass“ - live im Free-TV auf SPORT1 sowie im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps, hinzu kommt eine detaillierte Newsberichterstattung auf den SPORT1 Plattformen.

Anpfiff für den „WM Doppelpass“

Zum Auftakt des „WM Doppelpass“ am Sonntag, 20. November, sind live ab 11:00 Uhr zu Gast: Ex-Bundesliga-Manager Reiner Calmund, SPORT1 Experte Stefan Effenberg sowie der ehemalige RTL-Chef und heutige Boss von A22 Sports Management Bernd Reichart, Sven Schmidt, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Maschinensucher.de, Christoph Biermann (Sportjournalist und Buchautor) und Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH.

Natürlich sind die Form der deutschen Mannschaft und die Stimmung in Katar genauso Thema wie eine mögliche Superliga. Reichart plant eine neue europäische Superliga zu etablieren, dafür sucht er auch den Dialog mit der UEFA. Während des „WM Doppelpass“ am Sonntag ist geplant, die DFB-PK live einzubinden, zudem wird SPORT1 Chefreporter Patrick Berger per Liveschalte aus Katar zu Wort kommen.