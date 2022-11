Eishockey: DEB von Söderholm-Aus überrascht - so läuft die Suche nach dem Nachfolger

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm löst seinen Vertrag auf und geht in die Schweiz. Bei SPORT1 spricht DEB-Vize-Präsident Andreas Niederberger über die Trennung und die Suche nach einem Nachfolger.

Toni Söderholm gibt seinen Job als Bundestrainer auf . Das verkündete der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch.

So lief das Söderholm-Aus

Noch am vergangenen Wochenende hatte Söderholm das deutsche Team zur Titelverteidigung im Deutschland Cup geführt.

In Krefeld gab es einen knappen Erfolg gegen Dänemark in der Verlängerung. Gegen Österreich und die Slowakei gab es jeweils klare 3:0-Siege.

Entgegen anders lautenden Gerüchten sei sein Abgang im Turnierverlauf „kein Thema“ gewesen. „Er ist erst am späten Sonntagabend auf uns zugekommen“, schilderte Niederberger den Ablauf.

Deswegen findet er auch die Aussage, dass der Bundestrainer vor dem letzten Spiel hinschmeißen wollte, „aus der Luft gegriffen“. Denn: „Ich kann mir keinen Trainer der Welt vorstellen, der eine Mannschaft hat, die so toll auftritt, und dann nach zwei Spielen hinschmeißt.“

DEB sucht den Söderholm-Nachfolger

So oder so: Die Lücke, die Söderholm hinterlässt, ist groß. 2018 hatte er die Nachfolge des Olympia-Silbermedaillengewinners Marco Sturm angetreten, das deutsche Team bei der WM in Finnland mit der besten Vorrunde der Geschichte ins Viertelfinale geführt.