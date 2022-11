WM 2022 Katar: DFB-Gegner Costa Rica sagt WM-Generalprobe ab - Probleme bei Einreise

Wegen Problemen bei der Einreise muss Deutschlands Gruppengegner Costa Rica ohne Generalprobe in die WM starten. Die Mittelamerikaner sagen ein Testspiel im Irak ab.

Wie die Pressesprecherin von Costa Ricas Nationalmannschaft, Gina Escobar, nach Angaben von ESPN mitteilte, seien Probleme bei der Einreise in den Irak der Grund für die Absage gewesen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Dort sollte am Donnerstagabend das letzte Testspiel für die Nationalmannschaft Costa Ricas stattfinden.

Laut Angaben des Verbands hatten sich die Grenzbeamten nicht an eine vorher getroffene Absprache gehalten. Demnach habe man vereinbart, dass die Pässe der mittelamerikanischen Delegation bei der Einreise aus Kuwait nicht abgestempelt werden müssten.

Ärger mit Grenzbeamten - Costa Ricas WM-Vorbereitung gestört

Da sich die irakischen Grenzbeamten daran nicht halten wollten, sei die Mannschaft von Costa Rica unverrichteter Dinge wieder in ihr Trainingslager zurückgereist.

„Wenn sie in Länder wie den Irak einreisen und ihren Pass stempeln lassen, kann das Probleme bei der Einreise in andere Länder verursachen. Wir müssen solche Probleme so weit wie möglich vermeiden“, begründete Pressesprecherin Escobar das Vorgehen der Nationalmannschaft.