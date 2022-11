Regionalliga-Skandal führt zu Trainer-Rücktritt: „Leider bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ..."

Folgen des Rassismus-Wirbels veranlassen Rießelmann zum Rücktritt

„Leider bin ich an einem Punkt angekommen, an dem mir die Freude und einfach auch die Motivation fehlt, diesen Riesenaufwand mit voller Überzeugung weiterzubetreiben. Die letzten Tage haben mich insgesamt sehr nachdenklich gestimmt“, erklärte Rießelmann in einem offiziellen Statement, in dem er den Ärger nur indirekt thematisierte.