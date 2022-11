Vincenzo Grifo: Italien feiert Show des "Deutschen"

Vincenzo Grifo verzückt derzeit nicht nur den SC Freiburg, sondern jetzt auch Europameister Italien: Nur drei Tage nach seinem Hattrick innerhalb von 16 Minuten in der Bundesliga gegen Union Berlin legte der Deutsch-Italiener für die Azzurri beim 3:1 (2:1) in Tirana gegen Albanien einen Doppelpack (25./64.) nach.

„Albanien-Italien wird zur Grifo-Show. Wendig, talentiert und charaktervoll: Der ‚Deutsche‘ zeigt, dass er in der Bundesliga viel dazugelernt hat“, kommentierte die Gazzetta dello Sport .

Grifo ein „Hochglanzprodukt“

„Grifo bestätigt, was man in der Bundesliga längst wusste - und zwar, dass er ein Hochglanzprodukt ist. Er ist der absolut beste Akteur des Spiels“, urteilte der Corriere dello Sport zum Auftritt Grifos in Tirana.