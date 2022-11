Schult "bedeutet es sehr viel": WM kein Männer-Business mehr

Almuth Schult bedeutet die zunehmende Medienpräsenz von Frauen rund um bedeutende Männer-Fußballspiele viel. „Das ist schön zu sehen, weil die lange fest verschlossene Tür etwas geöffnet wurde für die Frauen im Fußball“, sagte die 31 Jahre alte Nationaltorhüterin und ARD-Expertin bei der WM in Katar dem SID.

Schult gehörte bei der EM 2021 erstmals zum Team des öffentlich-rechtlichen Senders und überzeugte ihr Publikum. Nun kommentiert Christina Graf als erste Frau Spiele in der ARD Partien einer Männer-WM im TV. "Man hat allein von der Europameisterschaft im letzten Jahr bis jetzt gespürt, dass sich etwas verändert hat", sagte Schult: "Egal, ob es in der Männer-Bundesliga, der Männer-Champions-League oder bei internationalen Spielen ist - es sind deutlich mehr Frauen am Mikrofon oder als Expertinnen vor der Kamera."