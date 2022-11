Formel 1: Hülkenberg ab Dienstag für Haas im Einsatz

Nico Hülkenberg wird seinen neuen Job beim Haas-Team bereits am kommenden Dienstag nach dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi antreten. Der 35-Jährige folgt auf Mick Schumacher.

Nico Hülkenberg wird seinen neuen Job beim Haas-Team nach dem Aus von Mick Schumacher bereits am kommenden Dienstag (22. November) nach dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi antreten.

„Ich freue mich wahnsinnig darüber, mit Haas 2023 in ein Vollzeit-Renncockpit zurückzukehren“, sagte Hülkenberg, der bei Haas das Cockpit des zwölf Jahre jüngeren Mick Schumacher übernimmt.

Er habe das Gefühl, "nie so richtig aus der Formel 1 weg gewesen zu sein. Ich bin aufgeregt darüber, wieder das tun zu dürfen, was ich am meisten liebe, und möchte mich bei Gene Haas (Teameigner d. Red.) und Günther Steiner (Teamchef d. Red.) für ihr Vertrauen bedanken".