NBA: Erneute Niederlage für Wagner und Orlando

Frankfurt am Main (SID) - Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach der Pleite gegen die Charlotte Hornets unterlag Orlando auch den Minnesota Timberwolves mit 108:126. Wagner stand knapp 35 Minuten auf dem Platz und erzielte 18 Punkte.