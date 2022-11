Vor Katar-WM: Macron warnt vor Politisierung des Sports

Macron in Bangkok © POOL/POOL/SID/LUDOVIC MARIN

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat drei Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar vor einer Politisierung des Sports gewarnt. "Ich glaube, wir sollten den Sport nicht politisieren", sagte er am Donnerstag vor Reportern in Bangkok.