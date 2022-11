Anzeige

AEW Dynamite: Deutschsprachiger Wrestling-Star zwingt lebende Legende zur Aufgabe Schweizer Star besiegt Legende

Claudio Castagnoli (r.) und Bryan Danielson fuhren vor AEW Full Gear einen großen Sieg ein © AEW

Martin Hoffmann

Claudio Castagnoli feiert einen seiner größten Siege seit seinem Wechsel von WWE zu AEW: Er zwingt beim letzten Dynamite vor Full Gear Chris Jericho zur Aufgabe.

Der Schweizer Ausnahme-Wrestler Claudio Castagnoli hat einen seiner größten Siege seit seinem Wechsel von WWE zu AEW eingefahren - auf Kosten einer lebenden Wrestling-Legende.

In der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite gewann der frühere Cesaro ein Tag Team Match mit Blackpool-Combat-Club-Kollege Bryan Danielson, das Duo besiegte Chris Jericho und Sammy Guevara. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Castagnoli zwang dabei den langjährigen WWE-Topstar Jericho zur Aufgabe - den ersten World Champion von AEW und den Mann, der ihm unfair den World Title der Schwesterliga ROH abgenommen hatte.

Claudio Castagnoli zwingt Chris Jericho zur Aufgabe

Der „Swiss Superman“ rächte sich nun im Auftaktmatch der Show und ließ Jericho auch nicht mit dem versuchten Einsatz seines Baseball-Schlägers „Floyd“ durchkommen: Er nahm Jericho in seinen berühmten Big Swing und danach in den von Bret Hart und AEW-Kollege Sting bekannten Sharpshooter-Griff (bzw. Scorpion Death Lock). Castagnoli posierte nebenbei sogar noch mit dem Schläger, den er „The Ocho“ abgenommen hatte.

Castagnoli holte sich damit Rückenwind für den Pay Per View Full Gear am Samstag: Dort treffen alle vier Beteiligten in einem Vierkampf um den Titel aufeinander. Womöglich ist der Kampf aber auch nur die Vorstufe für den Event ROH Final Battle im Dezember, für das ein Einzel-Rückmatch zwischen Castagnoli und dem als „Schänder“ des Erbes der von AEW gekauften Liga ROH dargestellten Jericho ein logischer Schlusspunkt wäre.

AEW-Boss Tony Khan hatte vor Wochen angedeutet, dass ROH im kommenden Jahr eine eigene, wöchentliche TV-Show bekommen würde. Im kommenden Jahr wird Castagnoli mit AEW wohl auch erstmals in Europa aufschlagen: Khan verkündete am Mittwoch, dass das Übersee-Debüt der Liga im kommenden Jahr in London steigen wird. Das Datum ist noch unbekannt, Schauplatz wird aller Voraussicht nach das Craven Cottage sein, das Fußballstadion des FC Fulham, das Tonys Vater Shahid gehört.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Das World-Title-Match zwischen Champion Jon Moxley und Herausforderer MJF wurde mit einer finalen Konfrontation im Ring vorangetrieben. Dabei wurde die Geschichte, dass Erzbösewicht MJF seinen groß ersehnten ersten Titelgewinn diesmal abgeblich fair erringen will, weiter erzählt.

MJF vertrieb sogar die Gruppierung The Firm um Stokely Hathaway, als die auf Moxley losgehen wollte, als er zum Ring stürmte, mit Schlägen und Tieftritten. Er drohte dann aber auch Moxley und dessen Mentor William Regal - mit dem er sich vor Wochen ein vielbeachtet intensives Rededuell geliefert hatte: Moxleys Uhr als Champion stehe vor dem Ablauf.

- Das seit Wochen angedeutete Comeback der seit dem folgenschweren Backstage-Eklat mit dem scheidenden CM Punk suspendierten Gruppierung The Elite ist offiziell: Kenny Omega und die Young Bucks werden bei Full Gear das Death Triangle um die Trios Titles herausfordern, die ihnen nach dem Eklat aberkannt worden waren. Die wurde verkündet, nachdem Pac, Rey Fenix und Penta El Zero Miedo die Titel bei Dynamite gegen Top Flight und Debütant AR Fox verteidigten.

Wissenswertes zum Thema Wrestling

- Ein neues Match, das für Full Gear bestätigt wurde: Wardlow verteidigt seinen TNT-Titel in einem Dreikampf der Schwergewichte gegen Powerhouse Hobbs und Samoa Joe, der sich vergangene Woche gegen ihn gewandt hatte. Bei Dynamite gab es gleich einen handgreiflichen Vorgeschmack:

- Mit einem Sieg über Neuzugang Bandido zog Ethan Page von der Firm in das Finale des Turniers um ein Titelmatch gegen den dann amtierenden World Champion bei „Winter is coming“ am Ende des Jahres ein. Sein Gegner wird zwischen Brian Cage und dem Gewinner des Duells zwischen Ricky Starks und Lance Archer ermittelt.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 16. November 2022:

Bryan Danielson & Claudio Castagnoli besiegen Chris Jericho & Sammy Guevara

Swerve Strickland besiegt Anthony Bowens

AEW Trios Title Match: The Death Triangle besiegen AR Fox & Top Flight

AEW World Title Eliminator Tournament Semi Final Match: Ethan Page besiegt Bandido