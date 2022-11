WM 2022: Christopher Nkunku nach Verletzungsschock: "Denke an meinen Teamkollegen"

Nach seinem Verletzungsschock am Dienstag meldet sich Christopher Nkunku erstmals zu Wort. In einem Post richtet der 25-Jährige warme Worte an Foulspieler Eduardo Camavinga und das französische Team.

„Gestern Abend musste ich nach den medizinischen Untersuchungen das Team verlassen und die Weltmeisterschaft für gescheitert erklären. Jetzt geht es an die Arbeit, mit dem einzigen Ziel, noch stärker zurückzukommen“, schrieb der 25-Jährige in einem Post auf Instagram .

Der Mittelfeldspieler der Königlichen traf Nkunku am linken Bein und wurde im Nachhinein vor allem in den sozialen Medien für sein Einsteigen kritisiert und teilweise beleidigt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM) .

„WM sollte ein Moment der Gemeinschaft sein“

„Ich denke an meinen Teamkollegen Eduardo Camavinga, der ungerechtfertigterweise zur Zielscheibe wurde“, hieß es in Nkunkus Post, wobei er auch an all diejenigen appelliert, die den jungen Mittelfeldspieler zu Unrecht hart angingen: „Die Weltmeisterschaft sollte ein Moment der Gemeinschaft und nicht der Spaltung sein.“