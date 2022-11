Bundesliga-Barometer: DFB-Fans glauben an Aus im Viertelfinale - Brasilien Titelfavorit

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür und der DFB will Weltmeister werden. In einer repräsentativen Online-Umfrage gehen die Teilnehmer größtenteils eher von einem früheren Ausscheiden aus. Vor allem Brasilien und Frankreich werden als Favoriten genannt.

Die Weltmeisterschaft in Katar steht vor der Tür und die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland nun wieder die Möglichkeit, die Spitze des Weltfußballs zu erklimmen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM) .

Mit einem neu zusammengestellten Kader möchte Bundestrainer Hansi Flick an vergangene Erfolge, wie dem WM-Titel 2014 anknüpfen. Auch in Katar lautet das große Ziel: Weltmeister werden.

Dass das wirklich klappt, glauben die Teilnehmer der jüngsten repräsentativen Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers nur bedingt. Knapp ein Sechstel der 5.635 Befragten glaubt an den großen Coup des DFB-Teams. Der Großteil jedoch hat in Flick und die Mannschaft noch nicht das Vertrauen, dass es dafür schon langt.

Fast 27 Prozent der Teilnehmer glauben an ein Aus im Viertelfinale. Die Hoffnung, dass nicht wie vor vier Jahren bereits nach drei Gruppenspielen Schluss ist, ist somit vorhanden. So ganz scheinen die Fans aber noch nicht überzeugt von der aktuellen Verfassung des DFB-Kaders. Demnach vermuten beinahe 19 Prozent das Aus im Achtelfinale, rund 15 Prozent der Teilnehmer glauben sogar, dass die deutsche Mannschaft schon wieder in der Vorrunde rausfliegt.