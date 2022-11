Anzeige

Darts-Queen Fallon Sherrock klagt an: "Werde gehasst" Darts-Queen: „Werde gehasst“

Nächste Pleite! Darts-Queen vor dem Aus

SPORT1

Fallon Sherrock ist eine der besten Darts-Spielerinnen der Welt. Nun schießt sie gegen ihre Gegnerinnen auf der Tour.

In ihrer jungen Karriere hat Fallon Sherrock schon für reichlich Furore gesorgt.

So feierte sie als erste Frau einen Sieg bei der PDC-WM und zog 2020 sogar in die dritte Runde ein. In diesem Jahr verpasste sie allerdings die Qualifikation für den Ally Pally. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Trotz ihrer Erfolge wird die Engländerin aber laut eigener Aussage angefeindet. „Es spielt keine Rolle, was ich tue, ich werde trotzdem gehasst“, sagte sie in einem Interview mit der englischen Zeitung Sun.

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Dieser Hass treffe sie aber mittlerweile nicht mehr so heftig wie zu Beginn. „Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich denke: ‚Wenn ihr mich hassen wollt, dann hasst mich‘“, erläuterte sie.

Sherrock will mehr gegen Männer spielen

Besonders heftig sollen diese Anfeindungen auf der Frauen-Tour sein. „Es sind vor allem die Frauen“, schilderte Sherrock und ergänzte: „Ich bin bei den Frauen nicht mehr so willkommen, das habe ich bei der letzten Veranstaltung in Wigan gelernt.“

So warf sie ihren Gegnerinnen vor, dass sie nicht „realisieren, wie viel wir (Fallon Sherrock und Lisa Ashton, Anm. d. Red.) dem Sport geholfen haben. Es ist nicht so, dass sie sich bedanken sollten, aber es ist ihnen wirklich egal und sie sind alle gegen uns, sie jubeln gegen uns und es ist einfach kein schönes Umfeld.“

Deswegen hat sich die 28-Jährige, die beim Grand Slam of Darts jüngst in der Vorrunde gescheitert ist, ein großes Ziel für die kommenden Wochen und Monate gesetzt. „Ich möchte mich verbessern, damit ich mehr Möglichkeiten haben, um bei der PDC gegen Männer zu spielen. Hoffentlich kann ich besser performen und mich verbessern“, erklärte Sherrock.