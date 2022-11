IPC suspendiert nationale Komitees aus Russland und Belarus

Zu den Verpflichtungen gehöre, „sicherzustellen, dass im Sport innerhalb der Paralympischen Bewegung der Geist des Fair Play herrscht, die Sicherheit und Gesundheit der Athleten geschützt und grundlegende ethische Prinzipien gewahrt werden“, hieß es in der IPC-Mitteilung. Auch „nichts zu unternehmen (aktiv oder durch Unterlassung), was dem Zweck oder den Zielen des IPC zuwiderläuft“.

„Als IPC-Präsident möchte ich, dass wir in einer Welt leben, in der der Sport die Welt in einem friedlichen Wettbewerb vereint und es den Athleten ermöglicht, in einer sicheren Umgebung nach besten Kräften gegen ihre Rivalen anzutreten“, sagte Andrew Parsons.