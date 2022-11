Anzeige

Darts: Peter Wright sagt Teilnahme an Player Championships Finals ab Wright sagt Major-Teilnahme ab

Weltmeister raus! Und das wegen eines Legs

SPORT1

Peter Wright ist beim Grand Slam of Darts früh ausgeschieden. Nun sagt der Schotte für ein Major-Turnier ab. Der Grund ist persönlicher Natur.

Peter Wright hat seine Teilnahme an den Players Championship Finals abgesagt.

Anzeige

Deswegen wollte er sogar seine Teilnahme beim Grand Slam of Darts, bei dem er bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, zurückziehen, aber „Jo wollte, dass ich spiele. Ich habe heute versucht, das Krankenhaus zu erreichen, aber man hat mich nicht zu ihr gelassen“, erklärte der Schotte in einem Interview mit Viaplay.

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Für „Snakebite“, der bei der Generalprobe für die Mitte Dezember beginnende WM (ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1) als Titelverteidiger an den Start gegangen wäre, rückt Gian van Veen nach. Er ist der nächstbeste Spieler der Players-Championship-Rangliste. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Auf den Niederländer wartet in der ersten Runde direkt ein harter Brocken. Er trifft auf den Europameister Ross Smith.

Clemens mit Hammer-Auftakt bei Players Championships Finals

Bei dem Turnier, das am 25. November in der Butlin‘s Minehead Arena beginnt, sind auch drei deutsche Spieler am Start. Neben Martin Schindler und Gabriel Clemens hat sich Ricardo Pietreczko qualifiziert.

„The Wall“ und „German Giant“ werden auf der zweiten Bühne zu sehen sein. Schindler trifft auf Vincent van der Voort und ist als 14. Matches des Tages angesetzt.

Drei Duelle später betritt dann Clemens die Bühne. Dort wartet auf ihn ein absoluter Top-Star, denn sein Gegner ist kein geringer als Gary Anderson.

Anzeige

Pietreczko bekommt es auf der Hauptbühne im dritten Match mit dem topgesetzten Australier Damon Heta zu tun.