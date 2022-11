Saisonstart für „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Stargästen wie Maria Höfl-Riesch, Severin Freund oder Wolfgang Maier: SPORT1 zeigt erste neue Ausgabe am Freitag ab 17:30 Uhr im Free-TV Saisonstart für „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Stargästen wie Maria Höfl-Riesch, Severin Freund oder Wolfgang Maier: SPORT1 zeigt erste neue Ausgabe am Freitag ab 17:30 Uhr im Free-TV

Auch in der zweiten Saison von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ begrüßt SPORT1 Moderatorin Ruth Hofmann in den „Mittendrin Studios“ prominente Gäste und beleuchtet mit ihnen den Skisport in seiner ganzen Vielfalt

Bei erster Ausgabe am Freitag ab 17:30 Uhr ist u.a. DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier zu Gast, in zweiter Sendung am Freitag, 2. Dezember, ab 19:00 Uhr folgt Maria Höfl-Riesch

Ismaning, 16. November 2022 – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Winter geht das Infotainment-Format „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ auf SPORT1 in seine zweite Saison. Dabei wird der Skisport mit neuen Themen und interessanten Beiträgen in seiner ganzen Vielfalt beleuchtet. Zudem begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann in den „Mittendrin Studios“ in Ismaning auch wieder hochkarätige Gäste: In den drei anstehenden Sendungen bis Jahresende sind DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier sowie die beiden Olympiasieger Maria Höfl-Riesch und Severin Freund zu Gast. Die Auftakt-Sendung von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Wolfgang Maier, die SPORT1 am kommenden Freitag ab 17:30 Uhr ausstrahlt, steht ganz im Zeichen des Saisonstarts. Ebenfalls mit dabei ist hier der Skifilm-Produzent Tobias Reindl von „Legs of Steel“ (weitere Sendezeiten in der Übersicht).

„Mit der Fortsetzung von ‚SKI & BERGE – Das DSV Magazin‘ leiten wir bei uns die neue Saison ein und machen Lust auf Wintersport“, sagt Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH. „In Kooperation mit dem Deutschen Skiverband haben wir nicht nur ein neues Infotainment-Format im TV etabliert, sondern die bestehende Marke auch erfolgreich auf den digitalen Plattformen in Szene gesetzt. Daran gilt es nun mit neuen Themen und Gästen anzuknüpfen – schließlich begrüßen wir bei uns im Studio in Ismaning das ‚Who is Who‘ des deutschen Wintersports.“

„Über unsere Spitzenathletinnen und -Athleten erreichen wir seit vielen Jahren ein Millionenpublikum“, so Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation im Deutschen Skiverband. „Ergänzend dazu wollen wir mit unserem TV-Magazin auch im Winter 2022/2023 und darüber hinaus den Fokus auf den Freizeitbereich richten. Wir freuen uns, dass wir mit SPORT1 einen kompetenten Partner gefunden haben, mit dem wir ein spannendes Format für alle Facetten des Skisports bereitstellen können.“

Fritz Dopfer als Außenreporter, stärkerer Fokus auf informative und serviceorientierte Beiträge

Vom Pistenskifahren über Tourengehen bis hin zum Langlaufen: In „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ erhalten Wintersportbegeisterte in abwechslungsreichen Beiträgen wertvolle Informationen und Tipps. Beispielsweise war Fritz Dopfer, WM-Silbermedaillengewinner im Slalom von 2015, beim DSV skiTEST in Obergurgl als Außenreporter mit vor Ort und stellt die unterschiedlichen Ski-Kategorien vor.

„Nach dem Premierenwinter 2021/2022 freuen wir uns nun, voller Elan und mit neuen Sendungsinhalten in die zweite Saison zu starten“, so Florian Schmidt, Chefredakteur von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“, seitens des Deutschen Skiverbandes auch für das TV-Magazin zuständig. „Vor allem hatten wir im vergangenen Winter die Möglichkeit, gezielt informative und serviceorientierte Beiträge zu produzieren, was uns im ersten Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich war.“

Detaillierte Einblicke durch zusätzliche Studiogäste

In jeder einstündigen Ausgabe begrüßt SPORT1 Moderatorin Ruth Hofmann, die selbst passionierte Skifahrerin ist, weiterhin einen Stargast in den „Mittendrin Studios“. Mit dabei sind viele große Namen des Wintersports, die unter anderem über die eigene Karriere sowie die persönlichen Rückschlüsse vom Leistungs- auf den Freizeitsport sprechen. Das ist aber noch nicht alles: „Wir haben uns in dieser Saison entschieden, neben den DSV-Stars jeweils noch einen weiteren Studiogast hinzuzunehmen, der durch seine Expertise zu einem speziellen Thema noch detailliertere Einblicke geben kann“, erläutert Florian Schmidt.

Alles zum optimalen Start in die Winter-Saison mit DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier

Die Auftakt-Sendung zur anstehenden Winter-Saison, die SPORT1 am Freitag, 18. November, ab 17:30 Uhr im Free-TV ausstrahlt, steht unter dem Motto „Volle Performance und technisches Knowhow für alpine Skifahrer zum Saisonstart“. Hierzu spricht Hofmann mit DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier. Ebenfalls als Studiogast mit dabei ist Tobias Reindl von der Produktionsfirma „Legs of Steel“, die in diesem Jahr erstmals mit einem Ski-Film einen Emmy gewinnen konnte. Wie auch bei den weiteren Folgen von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ in diesem Jahr gibt es am darauffolgenden Samstagnachmittag zusätzlich eine Wiederholung zu sehen.

„Lady Special“ mit Maria Höfl-Riesch und weitere Ausgabe mit Severin Freund im Dezember

Die zweite Ausgabe in diesem Winter steht am Freitag, 2. Dezember, ab 19:00 Uhr auf dem Programm. Dabei handelt es sich um ein „Lady Special“ mit der ehemaligen Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch. Neben der dreimaligen Olympiasiegerin und zweimaligen Weltmeisterin ist auch Sonnia Höffken in der Sendung zu Gast. Die Ski- und Yoga-Lehrerin ist seit vielen Jahren bei einem Skihersteller in die Entwicklung von Frauen-Ski involviert.

Zur dritten und letzten Sendung in diesem Jahr am Donnerstag, 8. Dezember, ab 18:30 Uhr auf SPORT1 geht es dann in die Luft: Hofmann begrüßt den ehemaligen Skispringer Severin Freund. Der Gesamtweltcup- und Olympiasieger hat seine erfolgreiche Karriere im vergangenen März beendet.

