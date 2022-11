WM 2022: Ungewohnte Kulisse der Oman-Fans - das steckt dahinter

Die deutsche Nationalmannschaft will sich im Testspiel gegen den Oman den letzten Schliff für die Weltmeisterschaft in Katar holen. Für Aufsehen sorgen zunächst jedoch die Oman-Fans.

Neben dem Klima können sich die DFB-Stars in Oman auch gleich an die für europäische Fußballanhänger ungewohnten Fangesänge gewöhnen. Statt einer lauter und leiser werdenden Geräuschkulisse ähnelt die Akustik eher einem dauerhaften Singsang - ähnlich einem Muezzin-Ruf. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Diese Art der Fangesänge ist typisch für den arabischen Raum und auch in der heimischen Liga präsent. Zudem halten die Fans im Block auch mehrere Bilder von Sultan Haitham bin Tariq May Allah in die Höhe.

In Europa dürfte sich mancher Fan an die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika erinnert fühlen. Damals sorgten die heimischen Fans mit dem traditionellen Blasinstrument Vuvuzela für ein Dauergeräusch in den Stadien.