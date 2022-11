Magenverstimmung: Ronaldo fehlt im Training

Cristiano Ronaldo verpasst am Mittwochabend das Training der portugiesischen Nationalmannschaft in Katar.

Das teilte Trainer Fernando Santos am Mittwoch mit. Zuvor war bekannt geworden, dass der 37-Jährige am Abend nicht am Training des Europameisters von 2016 in Katar teilnehmen kann. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)