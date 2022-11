Volleyball: Männer bei EM in der Weltmeister-Gruppe

Die deutsche Nationalmannschaft der Männer hat bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr (28. August bis 16. September 2023) in Weltmeister und Co-Gastgeber Italien den stärksten Gruppenkopf erwischt.

Die deutschen Volleyballerinnen treffen bei ihrem EM-Turnier (15. August bis 3. September 2023) auf Aserbaidschan, Tschechien, Schweden, Griechenland und die Türkei. In Pool C trägt das Team von Trainer Vital Heynen als Co-Gastgeber seine Spiele in Düsseldorf aus, die weiteren Gastgeber sind Belgien, Italien sowie Estland.